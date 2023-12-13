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В новом здании Алнашской школы вышло из строя отопительное оборудование

09:38, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В новом здании Алнашской школы вышло из строя отопительное оборудование
09:38, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Алнаши\n#школы\n#отопление\n#Ижевск
Фото: vk.com/aln_s_alex
124
0

Начальные классы до конца недели продолжат учиться дистанционно.

Алнаши. Удмуртия. В новом здании Алнашской школы вышла из строя часть отопительного оборудования. Из-за этого начальные классы находятся на дистанте с 13 по 15 декабря. Об этом сообщил глава Алнашского района Алексей Семенов на своей странице «ВКонтакте».

Причиной поломки стали морозы. В школьных кабинетах стало недостаточно тепло.

«Сейчас новое оборудование мы закупаем. Ориентировочно, до 22 декабря, после установки системы, отопление заработает в соответствии с нормативами», — рассказал Алексей Семенов.

09:38, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Алнаши\n#школы\n#отопление\n#Ижевск