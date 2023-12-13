В новом здании Алнашской школы вышло из строя отопительное оборудование

Алнаши. Удмуртия. В новом здании Алнашской школы вышла из строя часть отопительного оборудования. Из-за этого начальные классы находятся на дистанте с 13 по 15 декабря. Об этом сообщил глава Алнашского района Алексей Семенов на своей странице «ВКонтакте».

Причиной поломки стали морозы. В школьных кабинетах стало недостаточно тепло.

«Сейчас новое оборудование мы закупаем. Ориентировочно, до 22 декабря, после установки системы, отопление заработает в соответствии с нормативами», — рассказал Алексей Семенов.