Систему отопления Ижевска проверят зелёным красителем

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 4 апреля, на теплосетях Ижевска начнут проверку с помощью добавления в теплоноситель красителя «Уранина-А» (флуоресцеина). Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс», он придаёт сетевой воде зелёный цвет, что позволяет обнаружить неплотности, утечки и незаконные врезки в систему теплоснабжения.

Краситель прошёл необходимую сертификацию и, благодаря органическому происхождению, безопасен для человека и окружающей среды.

«Уранин-А» введут в сети от Ижевской ТЭЦ-1, которая подает тепло в три района города — Октябрьский, Первомайский и частично Индустриальный. Окрашенный теплоноситель циркулирует в трубопроводах в течение нескольких недель, постепенно вымываясь.

С момента запуска красителя в систему теплоснабжения оперативный персонал «Т Плюс» будет в усиленном режиме проводить обходы и осмотры тепловых коммуникаций для выявления возможных нарушений.

В «Т Плюс» подчеркнули, что краситель вводится только в теплоноситель, используемый на нужды отопления. Появление окрашенной воды в кранах ГВС в квартирах будет свидетельствовать о технических неисправностях оборудования центрального или индивидуального теплового пункта, или о перетоках во внутридомовых коммуникациях.

При обнаружении зелёной воды жителям нужно сообщить в свою управляющую компанию/ТСЖ или по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного телефона: 998-072).

Также можно направить информацию по телефонам диспетчерской службы тепловых сетей: 903-543, 903-545 или в тепловую справочную службу в Ижевске: 32-56-02. По всем сигналам специалисты «Т Плюс» проведут необходимые проверки и ремонтные работы.