Четыре дома на улице Тихой в Воткинске вновь остались без тепла

Ижевск. Удмуртия. Дома №№ 14, 16,18, 59 по улице Тихой в Воткинске вновь остались без отопления. Как сообщил в соцсетях глава города Алексей Заметаев, причина тому — порыв в месте соединения новой и старой труб теплоносителя. Аварийно-восстановительные работы проводятся, возобновить теплоснабжение планируют примерно до 14:00 12 декабря.

При этом накануне, вечером 11 декабря градоначальник сообщил, что вместе с замом по ЖКХ Артёмом Гредягиным и главным инженером УК «Дом сервис» Вадимом Максимовым обошли квартиры, по которым до этого поступали обращения от граждан на холод.

«В выходные во время замены труб, в которых скопилась ветошь, специалисты скорректировали гидравлические режимы всей сети теплоснабжения. После регулировки ситуация нормализовалась. Сейчас температура в квартирах составляет уже 17-22 градуса без обогревателей. В ближайшее время помещения прогреются лучше», — написал Заметаев накануне очередного порыва.

Тогда же он сообщил, что появились жалобы на снижение температуры в том же районе — по улице Светлой. Дома на этих двух улицах запитаны от одной котельной и взаимосвязаны.

Напомним, что в конце предыдущей недели жители Воткинска сообщали, что уже вторые сутки сидят без отопления на фоне 30-градусных морозов.