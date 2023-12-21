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Отопительное оборудование заменили в новой Алнашской школе

10:45, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Отопительное оборудование заменили в новой Алнашской школе
10:45, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Алнаши\n#школы\n#отопление
Фото: пресс-служба администрации Алнашского района УР
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В морозы часть его вышла из строя.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашской школе заменили часть отопительного оборудования. Об этом в соцсетях рассказал глава Алнашского района Удмуртии Алексей Семёнов.

Напомним, в декабрьские морозы в новом здании школы вышла из строя часть отопительной системы. Ученикам начального звена пришлось уйти на дистант.

«Мы закупили необходимое оборудование и сегодня ночью, с 20 на 21 декабря, оно было установлено. В кабинетах стало тепло — термометры показывают от 20 до 23 градусов», — заверил глава района.

Он поблагодарил всех причастных за оперативно выполненные работы.

10:45, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Алнаши\n#школы\n#отопление