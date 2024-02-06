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В январе потребление тепла в Ижевске выросло в среднем на 15,3%

14:08, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В январе потребление тепла в Ижевске выросло в среднем на 15,3%
14:08, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление
Фото: ИА «Сусанин»
295
0

Показатель вырос из-за аномальных морозов в минувшем месяце.

Ижевск. Удмуртия. В январе из-за аномальных холодов в Ижевске выросло потребление тепла. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

По сравнению с декабрём 2023 года, в январе наступившего года подача отопления в дома выросла на 15,3%. Это привело к удорожанию услуги «отопление» в платёжках.

За минувший расчётный период среднесуточная температура была на отметке -14,4 градуса. В первой половине января данный показатель был ниже климатических норм на 8 градусов.

14:08, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление