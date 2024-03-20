Новая газовая котельная заработает в Камбарке в 2024 году

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке в 2024 году в районе в/б 136 заработает новая газовая котельная. Как сообщил в соцсетях глава Камбарского района Удмуртии Александр Галанов, решение этого вопроса обсуждалось во время визита на местность и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Михаила Баранова.

Строительство новой, полностью автоматизированной котельной позволит снять существующую напряжённость в этом вопросе. Котельная, расположенная на территории в/б 136, является единственным источником теплоснабжения населения для 22 многоквартирных домов, в которых проживает около тысячи человек, а также для двух детских садов.

Существующая котельная морально и физически устарела — здание 1947 года постройки, основной паровой котёл ввели в эксплуатацию более 20 лет назад, резервный — в 1973 году.

«Всё это ведёт к тому, что в отопительный период имеется реальная угроза серьёзной аварии на системе теплоснабжения микрорайона. На возведение новой котельной район получит 87 млн рублей. К следующему отопительному сезону она уже должна быть запущена в эксплуатацию», — отметил Александр Галанов.