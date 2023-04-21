С 24 апреля в Ижевске начнут отключать отопление

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон в Ижевске завершится с 24 апреля. Об этом в соцсетях сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Сегодня подписал постановление о завершении в Ижевске отопительного периода с 24 апреля. Закончить подачу отопления на городские объекты мы можем на пятый день, когда среднесуточная температура будет превышать +8 градусов. В понедельник будут как раз пятые сутки теплой погоды. Процесс остановки системы отопления – не мгновенный, занимает он до 7 дней», — поведал градоначальник.

Он также напомнил, что Ижевск с осени перешёл на оплату за отопление по факту. Поэтому для жителей МКД с общедомовыми приборами учёта в квитанциях за май (которые ижевчане получат в июне) начисление за услугу «отопление» будет либо нулевым, либо за 1-2 дня мая. Это зависит от того, насколько оперативно отработают управляющие компании и отключат подачу теплоносителя во внутридомовую систему.

По вопросам отключения теплоносителя можно обращаться в свою управляющую компанию либо в диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных 998-072).