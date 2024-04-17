Системы отопления в Ижевске проверят на надёжность крутым кипятком

Ижевск. Удмуртия. Через неделю, 24-25 апреля, в Ижевске проведут плановые испытания тепловых сетей повышенной температурой. Об этом сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс».

Проверку пройдут сети от Ижевской ТЭЦ-2, которая обеспечивает теплоснабжение Устиновского, частично Индустриального, Первомайского и Октябрьского районов города.

«Испытания в обязательном порядке проводятся раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Они необходимы для проверки компенсирующей способности трубопроводов при температурных изменениях и своевременного определения ненадежных мест теплосетей», — пояснили в компании.

Проверка повышенной температурой 125 °С затронет магистральные, распределительные, внутриквартальные трубопроводы, тепловые пункты. В испытаниях также будут участвовать внутридомовые системы отопления, однако температура в них не превысит 95 °С.

В «Т Плюс» заверили, что проведение мероприятия не приведёт к увеличению платы за отопление, доначислений в платёжках жителей не будет.

Для безопасности на период испытаний прекратится подача отопления в детские сады, образовательные учреждения и больницы, также будут отключены наиболее изношенные участки теплосетей.

«Организациям, использующим территории в охранной зоне теплосетей под парковки, остановочные и торговые комплексы, прочие объекты, выданы предписания об устранении этих нарушений. В противном случае руководители понесут ответственность за причинённый вследствие повреждения сетей вред здоровью и имуществу граждан», — отметили в компании.

Во время испытаний специалисты «Т Плюс» будут наблюдать за работой системы теплоснабжения, при выявлении неисправностей — оперативно принимать меры по ограждению опасных зон и устранению дефектов.

Горожан призывают быть особенно внимательными и соблюдать осторожность: крайне опасно приближаться к местам парения, заходить за ограждения и предупреждающие знаки, передвигаться по затопленным улицам и тротуарам.

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить об инциденте в диспетчерскую теплосетей по телефонам: 903-543, 903-545 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).