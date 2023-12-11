Жителей Ижевска предупредили о росте начислений за тепло в декабре из-за морозов

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска предупредили о возможном росте начислений за тепло в декабре из-за морозов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В компании напомнили, что там, где люди платят по факту, сумма в квитанции напрямую зависит от объема потребленного ресурса, который, в свою очередь, подается в зависимости от погоды за окном. «Этот объем может быть меньше, если дом грамотно подготовлен к зиме, хорошо утеплен, жилищной организацией отрегулирована система теплоснабжения внутри дома, установлено оборудование погодного регулирования», — рассказал руководитель управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Максим Ленков.

Жителям посоветовали «планировать траты» и откладывать средства на оплату отопления.

Напомним, Ижевск перешел на оплату по факту осенью 2022 года. В теплые месяцы люди получают «нулевые» платежки.