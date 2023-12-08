Жители нескольких домов Воткинска на улице Тихой вторые сутки остаются без отопления

Воткинск. Удмуртия. На улице Тихой в Воткинске вторые сутки нет отопления в нескольких домах. Об этом в соцсетях сообщил глава города Алексей Заметаев. Отметим, что 7 декабря в ходе прямой линии главы Удмуртии Александра Бречалова во время эфира от жителей Тихой поступило множество призывов и обращений по поводу сложившейся ситуации.

Алексей Заметаев отметил, что ещё 6 декабря на теплотрассе завершили ремонтные работы и осуществили подачу теплоносителя. На эту дату в четырёх домах сохранялась низкая температура в системе отопления.

«Но в сложившейся ситуации есть вина и самих жителей улицы Тихой. Дело в том, что в этих домах не предусмотрено горячее водоснабжение. Жители же сливают горячую воду из батарей, что приводит к нарушению теплоснабжения всех домов по улице», — отметил градоначальник.

Днём 7 декабря он сообщил, что котельная работает в штатном режиме, аварий и порывов на сетях не выявлено. Проводятся работы по замене двух задвижек на дома, завершение работ запланировано на 18:00.

Утром 8 декабря глава Воткинска сообщил, что ночью в связи с падением давления холодного водоснабжения была приостановлена подача горячего водоснабжения в ЦТП №2, 10, 12, 13, 30, 37. Горячая вода отсутствовала в домах микрорайонов Берёзовка, Пески и Второй посёлок.

«Сейчас давление восстановлено на всех ЦТП, подача горячего водоснабжения нормализуется в ближайшее время», — написал градоначальник около 09:00 8 декабря.

После полудня Алексей Заметаев сообщил, что на Тихой сложилась непростая ситуация с отоплением.

«Сейчас без тепла остаются жители четырёх жилых домов. С самого утра силами управляющей компании и компании «Энергогарант» производят работы по вскрытию теплотрассы. Работы будут проводить до выявления причины отсутствия отопления в домах. Представители управляющей компании осуществляют поквартирный обход и опрос. По сообщениям жителей, температура в квартирах поддерживается удовлетворительная с применением электрических обогревателей», — отметил глава Воткинска.