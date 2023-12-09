Воткинск. Удмуртия. Оставшимся без отопления жителям Воткинска сделают перерасчет платы за коммунальный ресурс. Об этом сегодня написал в соцсетях глава города Алексей Заметаев.

Накануне из-за коммунальной проблемы жители домов на улице Тихой остались без отопления. Сейчас там ведется круглосуточная работа по замене части трубопровода в связи с заужением проходимости. Минувшей ночью коммунальщики подготовили траншею и новые участки трубопровода для замены.

Был проведен поквартирный обход. Температура в квартирах поддерживается с помощью электрообогревателей. В случае повышенной потребности в дополнительном обогреве, за предоставлением калориферов можно обратиться к диспетчеру «Дом-Сервис» по телефону +7 982 128-55-36.

Администрация города предложила жителям временное переселение, но желающих переехать в пункт временного размещения не оказалось.

Напомним, Сусанин о коммунальной аварии в Воткинске написал накануне.