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Оставшимся без отопления жителям Воткинска сделают перерасчет платы

12:12, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Оставшимся без отопления жителям Воткинска сделают перерасчет платы
12:12, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
298
0
#Воткинск\n#ремонт\n#теплотрасса\n#отопление
Фото: Администрация Воткинска
298
0

На улице Тихой ведется ремонт теплотрассы.

Воткинск. Удмуртия. Оставшимся без отопления жителям Воткинска сделают перерасчет платы за коммунальный ресурс. Об этом сегодня написал в соцсетях глава города Алексей Заметаев. 

Накануне из-за коммунальной проблемы жители домов на улице Тихой остались без отопления. Сейчас там ведется круглосуточная работа по замене части трубопровода в связи с заужением проходимости. Минувшей ночью коммунальщики подготовили траншею и новые участки трубопровода для замены.  

Был проведен поквартирный обход. Температура в квартирах поддерживается с помощью электрообогревателей. В случае повышенной потребности в дополнительном обогреве, за предоставлением калориферов можно обратиться к диспетчеру «Дом-Сервис» по телефону +7 982 128-55-36.

Администрация города предложила жителям временное переселение, но желающих переехать в пункт временного размещения не оказалось.

Напомним, Сусанин о коммунальной аварии в Воткинске написал накануне. 

 

12:12, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
298
0
#Воткинск\n#ремонт\n#теплотрасса\n#отопление