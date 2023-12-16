Главы муниципалитетов Удмуртии отчитались Александру Бречалову о решении проблем с отоплением

Ижевск. Удмуртия. Главы городов и районов Удмуртии отчитались Александру Бречалову о проделанной работе для устранения протечек. Об этом рассказал глава Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в Балезино выявились проблемы с теплообменником котельной №5 и с водозабором. В настоящий момент котельная уже работает в штатном режиме. Кому необходимо — обеспечили обогревателями.

Также устранены основные проблемы по воде, но некоторые вопросы еще решаются. Для жителей поселка ежедневно развозят воду.

В Воткинске в районе улицы Тихая ранее пропало отопление, но сейчас ситуация стабилизировалась. Вопросы жителей по воде и по отоплению муниципалитет отрабатывает в частном порядке.

«Задача перед командой города — провести разбор ситуации и скорректировать работу на будущее», — заявил Александр Бречалов.

В Алнашском районе вышла из строя часть отопительного оборудования местной школы. Детей перевели на дистанционное обучении. Для ремонта заказали калориферы, их установят в начале следующей недели.

14 декабря в Можге в микрорайоне Наговицынский произошла утечка и падение давления на теплосетях. Напомним, что утечку устранили 15 декабря, спустя 15 часов после ее обнаружения.

В настоящий момент все котельные города работают в штатном режиме. Вопросы горожан по внутридомовому отоплению решаются с управляющими компаниями.

Текущий зимой Завьяловский район столкнулся со сбоями по отоплению и горячей воде в селе Первомайский. Напомним, что проблема заключается в новой автоматической котельной, которую построили за счет средств инвестора. Сейчас она работает в штатном режиме. Специалисты круглые сутки контролируют работу котельной, чтобы не допускать ее отключений.

Также в селе решили проблему с недостаточно горячей водой. Ситуация нормализовалась после промывки теплообменника. Местным жителям сделают перерасчет платы за горячую воду.

Глава Удмуртии заявил, что при проблемах с водой и отоплением нужно писать главам муниципальных образований, которым он поручил оперативно брать все обращения в работу.