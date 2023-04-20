Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Обновленный Центр занятости населения открыли в Воткинске

10:10, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Обновленный Центр занятости населения открыли в Воткинске
10:10, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#открытие
Фото: vk.com (Алексей Заметаев)
69
0

Кадровому центру присвоили название «Работа России».

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 19 апреля открыли обновленный Центр занятости населения. Об этом рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Отмечается, что именно в этот день 32 года назад в России создали службу занятости. 

Ремонт помещений, выполненный в общем фирменном стиле, провели в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Также для центра закупили компьютерную технику и создали комфортные условия для приема жителей Воткинска и Воткинского района.

Теперь обновленное учреждение называется кадровый центр «Работа России». 

«Надеюсь, что все соискатели найдут работу по душе в родном городе. Выбирать есть из чего. У нас сейчас наблюдается дефицит рабочей силы, а уровень безработицы находится на историческом минимуме», — отметил Алексей Заметаев. 

10:10, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
69
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#открытие