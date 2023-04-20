Обновленный Центр занятости населения открыли в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 19 апреля открыли обновленный Центр занятости населения. Об этом рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что именно в этот день 32 года назад в России создали службу занятости.

Ремонт помещений, выполненный в общем фирменном стиле, провели в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Также для центра закупили компьютерную технику и создали комфортные условия для приема жителей Воткинска и Воткинского района.

Теперь обновленное учреждение называется кадровый центр «Работа России».

«Надеюсь, что все соискатели найдут работу по душе в родном городе. Выбирать есть из чего. У нас сейчас наблюдается дефицит рабочей силы, а уровень безработицы находится на историческом минимуме», — отметил Алексей Заметаев.