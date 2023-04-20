Предназначенный для благоустройства пляжа песок начали расхищать жители Глазова

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова начали расхищать песок, приготовленный для благоустройства городского пляжа. На это посетовал в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«В этом году город, наконец, закупил песок – 1 000 тонн выгрузили в районе пляжа. Как только просохнет грунт на берегу, планируем разровнять на городском пляже всю эту тысячу… ну или то, что от неё останется», — написал градоначальник.

Он отметил, что сейчас песок жители буквально растаскивают мешками и машинами. Свидетели тому — жители окрестных домов.

«Вынужден был подключить полицию. Ещё раз повторю, что этот песок привезён для горожан и по их просьбам — он предназначен для формирования зоны пляжа», — написал Сергей Коновалов.

Глава Глазова напомнил, что в 2022 году было принято решение организовать на пляже зону более комфортного отдыха: «Да, без бизнеса в малом городе благоустроить одномоментно современный пляж в затопляемой зоне и рядом с водоёмом, где запрещает купание Роспотребнадзор, сложно. Поэтому идем этапами».

В 2023 году формируется песком сама территория. Параллельно сообщество волейболистов и жителей микрорайона подают заявку на инициативное бюджетирование по устройству волейбольной площадки, душевых, питьевых фонтанчиков и обустройству лестничных маршей.

«Надеемся, что и предприниматели подтянутся к проекту — с учётом наличия поста спасателей, можно было бы подумать о прокате инвентаря (тех же сап-досок, шезлонгов). Глазовчане пляжем пользуются даже в текущем необустроенном состоянии. Постепенно нужно начинать путь к цивилизованному отдыху у воды. В том числе, и с хорошего отношения к общей городской собственности — хотя бы к завезённому песку», — подытожил Сергей Коновалов.