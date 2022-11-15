Заброшенный пустырь на Заречном шоссе в Ижевске горожане превратили в сквер

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Заречном шоссе благоустроили сквер «Зеленая пристань». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Новое общественное пространство появилось на месте заросшего кустарниками пустыря у дома №27 на Заречном шоссе. В 2020 году проект благоустройства этой территории стал одним из победителей конкурса по инициативному бюджетированию. На республиканский грант, средства местного бюджета, а также вклады горожан и спонсоров начался первый этап благоустройства.

На участке выровняли поверхность земли, вырубили деревья и посадили 20 новых. Местные жители разделили сквер на несколько зон: для детей установили качели, для спортсменов — тренажеры и турники, а для спокойного отдыха появились скамейки и пешеходные дорожки. В самом центре общественного пространства была высажена голубая ель, рядом с которой теперь стоит декоративный мостик и металлический глобус, подсвечивающийся в темноте.

Второй этап благоустройства начался только в 2022 году. Теперь по периметру сквера пролегает дорожка для бега, прогулок и занятий скандинавской ходьбой, а также высажены кусты пузыреплодника. До конца текущего года на этой территории установят арку с названием сквера «Зеленая пристань».

«Раньше люди обходили это место. Заросли, мусор, темнота — не самое приятное место для прогулок. Теперь мы все почистили, пустырь стал зоной отдыха рядом с домом, никуда ходить не надо. Все, что мы установили в сквере, активно используется», — поделилась участница инициативной группы Надежда Парфенова.