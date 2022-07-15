Курс на ускорение: в Ижевске сократят сроки благоустройства Берёзовой рощи

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с жителями Индустриального района перспективы развития парка Берёзовая роща, в благоустройство которого будет вложено более 350 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Отметим, что в 2018 году общественное пространство было включено в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году большинство жителей республики проголосовали за проведение здесь благоустройства в 2023 году. Общий фронт работ составляет 92,4 тыс. кв. метров.

Обновление Берёзовой рощи подразумевает организацию сети тропинок, установку светильников и скамеек с навесами, разбивку клумб. Также планируется размещение амфитеатра, торговых павильонов, площадок для отдыха детей, взрослых и занятий спортом: поля для игровых видов спорта, воркаута, велодорожки.

Изначально планировалось, что реализация проекта будет разбита на 7 этапов — 7 лет.

«Берёзовая роща – ключевой проект для всего Индустриального района. Он огромный по объёму финансирования – больше 350 млн рублей, но настолько важный, что мы постараемся время реализации сократить. Сейчас у нас 7 лет, а мы постараемся сделать за 3 года. Для этого у нас есть все возможности», — сообщил глава региона Александр Бречалов.

В 2022 году, по словам Бречалова, спонсоры в этом году инвестируют в проект 15 млн рублей. На эти средства будет сделан лестничный спуск с пандусами к реке Карлутка. В 2023 году сумма вложений составит уже около 115 млн рублей. Средства поступят по программе «Комфортная городская среда».

Напомним, что в рамках федеральной программы была благоустроена Центральная площадь Ижевска и почти вся эспланада — от улицы Карла Маркса, до Красной. Благоустройство участка от улицы Красной до Максима Горького началось этим летом.

Также в 2022 году начнётся благоустройство парка «Тишино» в Устиновском районе Ижевска.