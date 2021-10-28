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В Ижевске скорректируют расписание общественного транспорта в нерабочую неделю

10:40, 28 октября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске скорректируют расписание общественного транспорта в нерабочую неделю
10:40, 28 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
143
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Транспортники учли пожелания промышленных предприятий города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске общественный транспорт в нерабочую неделю будет курсировать по плавающему графику. Расписание на период с 1 по 7 ноября составлено с учетом пожеланий промышленных предприятий города. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил в утреннем прямом эфире.

По информации ИжГЭТ, с 1 по 3 ноября трамваи и троллейбусы в Ижевске будут придерживаться расписания будних дней, 4 ноября электротранспорт пойдет по субботнему графику, с 5 по 7 ноября – по расписанию воскресенья.

ИПОПАТ сообщил, что с 1 по 3 ноября на линию выйдет 80% от обычного для будней количества автобусов. С 4 по 7 ноября пассажирский автотранспорт будет работать по расписанию выходных дней.

 
10:40, 28 октября, 2021
Андрей Поносов
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
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