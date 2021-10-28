В Ижевске скорректируют расписание общественного транспорта в нерабочую неделю

Транспортники учли пожелания промышленных предприятий города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске общественный транспорт в нерабочую неделю будет курсировать по плавающему графику. Расписание на период с 1 по 7 ноября составлено с учетом пожеланий промышленных предприятий города. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил в утреннем прямом эфире.

По информации ИжГЭТ, с 1 по 3 ноября трамваи и троллейбусы в Ижевске будут придерживаться расписания будних дней, 4 ноября электротранспорт пойдет по субботнему графику, с 5 по 7 ноября – по расписанию воскресенья.

ИПОПАТ сообщил, что с 1 по 3 ноября на линию выйдет 80% от обычного для будней количества автобусов. С 4 по 7 ноября пассажирский автотранспорт будет работать по расписанию выходных дней.