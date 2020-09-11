На эти средства приведут в порядок 45 участков в городах республики.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получила дополнительно 340 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На эти средства приведут в порядок 45 участков в городах республики. В Сарапуле будет сделано 10 участков дорог, в Камбарке – 6, в Воткинске – 11, в Можге – 18. Общая протяженность составит 28 км.

На данный момент ремонт завершен на 70%.

Напомним, работы по проекту БКАД в Удмуртии планируется завершить до конца сентября.