Основные работы уже закончены.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт дорог в Удмуртии завершат до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В этом году в республике в планах было привести в порядок более 400 км дорог по всем программам. Для сравнения: в 2019 году отремонтировали почти на 100 км дорог меньше.

Наиболее значимой программой в регионе является нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году по нацпроекту отремонтировано 110 км дорог, из них 80 км – это региональные трассы.

Кроме того, 42 участка участков региональных и межмуниципальных дорог и улиц Ижевска отремонтировали в рамках республиканской программы «Опорный план дорожной деятельности».

«Все контракты на ремонт дорог мы заключили до начала дорожного сезона, благодаря чему дорожники вышли на первые объекты нацпроекта уже в конце апреля, как только позволили погодные условия. Весь основной объем работ выполнен за 4 месяца», – подчеркнул председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Он добавил, что основные работы в регионе уже закончены, осталось завершить ремонт лишь на улице Саранской в Ижевске. Там под дорожным полотном обнаружили 7 родников, которые замедлили работы.