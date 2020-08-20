Объединенный пешеходный переход и светофор с кнопкой появятся у школы №68 в Ижевске

Электронный регулировщик установят до 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Между школой №68 и администрацией Первомайского района на улице Пушкинской в Ижевске установят светофор с кнопкой. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» рассказал начальник Управления благоустройства администрации Ижевска Станислав Шестаков.

Работы планируют завершить до 1 сентября. К этому времени на Пушкинской демонтируют два нерегулируемых пешеходных перехода. Напомним, в сентябре 2019 года общественники предлагали объединить их.

Также до сентября светофор появится у школы №100 напротив дома №60 на улице Клубной и на улице 1-я Тверская вблизи школы №60.