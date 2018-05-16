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В Ижевске не будут тратить федеральные деньги на создание фан-зоны к чемпионату мира по футболу

09:00, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
09:00, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
869
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#финансы и деньги
Фото: izh.ru
869
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Ранее предполагалось, что средства пойдут из программы формирования комфортной городской среды.

Ижевск. Удмуртия. На строительство фан-зоны в парке Кирова в Ижевске к чемпионату мира по футболу не будут задействовать средства федеральной программы. Ранее предполагалось, что на эти цели направят 42 млн рублей. Всего по программе формирования комфортной городской среды на обустройство общественных пространств город в этом году планирует потратить 86 млн рублей.

По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, фан-зону в парке Кирова построят за счет собственных средств АО «Летний сад» и привлеченных ресурсов. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Буторин.

На территории площадью в 2 гектара появится большой светодиодный экран, где будут транслироваться матчи, зона для болельщиков, сцена, универсальная площадка для отдыха горожан всех возрастов. «После проведения чемпионата мира по футболу территория фан-зоны будет использоваться для поведения городских мероприятий: концертов и уличных фестивалей», - рассказал Буторин.

В настоящий момент на объекте параллельно ведется благоустройство сразу четырех площадок, перекладка коммуникаций, чтобы основные работы были завершены к 12 июня. Одновременно проводятся земляные работы, бетонирование фундамента под сценой, началось обустройство деревянных домиков для продажи спортивной атрибутики и других необходимых товаров.

09:00, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
869
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#финансы и деньги

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