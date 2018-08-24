Молодых городских учителей в Удмуртии планируют поддержать единовременными выплатами

Сумма и дата, когда эти льготы начнут выдавать, пока не уточняется.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют поддержать единовременными выплатами не только молодых учителей на селе, но и тех, кто работает в городах. Такое заявление сделал глава региона Александр Бречалов на республиканском салоне образования «Удмуртия – территория образования» в пятницу, 24 августа.

Бречалов отметил, что сегодня в городских школах Удмуртии, в частности в Ижевске, наблюдается дефицит молодых специалистов. В столице региона сегодня насчитывается около 300 свободных вакансий, которые не востребованы.

«Молодой специалист едет в село, деревню, потому что там есть условия и подъемные, есть льготы по оплате коммунально-жилищных услуг и зачастую решаются вопросы по жилью. Конечно, с той начальной заработной платой в Ижевске педагогу, не имеющему жилье, практически трудиться невозможно», - отметил глава.

Отметим, что в Удмуртии молодые сельские учителя могут получить до 80 тыс. рублей единовременных денежных выплат. Сумма зависит от того, сколько лет специалист проработал.

«У нас есть решение. Как минимум мы выделим средства для того, чтобы поддержать молодых учителей единовременными выплатами, хотя бы на том же уровне, как и для педагогов и учителей, которые уезжают на село. Но я считаю, что этого, конечно, недостаточно, поэтому необходимы дополнительные меры», - добавил Бречалов.

Также он поручил заместителю председателя правительства Удмуртии Анастасии Муталенко, курирующей образование, в течение 2 лет закрыть дефицит специалистов и «поднять на более высокий уровень систему мотивации и обеспечения учителей в Удмуртии».