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      Несколько детских технопарков появятся в Удмуртии

      20:19, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      20:19, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      539
      0
      #дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      539
      0

      Такое соглашение подписали во время визита в республику Владимира Путина.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут несколько детских технопарков «Кванториум». Соглашение о сотрудничестве в присутсвии Президента России Владимира Путина подписали врио главы Удмуртии Александр Бречалов, гендиректор федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» Марина Ракова и гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      «Важен сам факт появления в Удмуртии «Кванториума», который обеспечивает дополнительные связи в ценной образовательной цепочке: техническое творчество-школа-профтехобразование-вуз-предприятие. Это непрерывное обучение, которое позволяет молодым людям делать глубоко осознанный выбор в пользу промышленной сферы или IT-отрасли, иметь лучшие стартовые позиции, и в то же время – интерес работать в регионе», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      В рамках соглашения первые классы робототехники появятся в Балезинском и Граховском районах Удмуртии. Открытие детских технопарков направлено на то, чтобы вовлечь детей в программы научно-технического творчества и подготовку высококвалифицированных кадров.

      «Мы будем учить детей тому, что умеем сами - технологиям в производстве, моделировании, управлении. В «Кванториуме» будут работать как наши специалисты, так и приглашённые тренеры из других компаний и предприятий. Свою готовность участвовать в проекте уже высказали преподаватели корпоративного университета Сбербанка. Для нас это не просто инвестиция в важное дело, но и своего рода кузница кадров»,- добавил генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

      Президент России Владимир Путин приехал в Ижевск с рабочим визитом во вторник, 27 июня. В столице Удмуртии он принимает участие в заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям. Также Путин посетит заводы «Купол», концерн «Калашников» и барак, жительница которого пожаловалась ему на условия жизни во время «Прямой линии».

      Наша справка:

      В соответствии с поручением Президента России «Кванториумы» создаются во всех регионах России. На 1 января 2017 года было открыто 24 «Кванториума» в 19 регионах. К 31 декабря 2017 будет действовать порядка 50 кванториумов в половине регионов страны.

      Президент России Владимир Путин приехал в Ижевск с рабочим визитом во вторник, 27 июня. В столице Удмуртии он принимает участие в заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям. Также Путин посетит заводы «Купол», концерн «Калашников» и барак, жительница которого пожаловалась ему на условия жизни во время «Прямой линии».

      https://susanin.news/udmurtia/society/20170627-238446/

      https://susanin.news/udmurtia/power/20170627-238450/

      20:19, 27 июня, 2017
      Яна Шамаева
      539
      0
      #дети\n#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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