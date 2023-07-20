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В Удмуртии на фестивале возрождённых деревень выступят «Бабушки из Бураново»

11:14, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии на фестивале возрождённых деревень выступят «Бабушки из Бураново»
11:14, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Игра\n#Удмуртия\n#фестиваль
Фото: Максим Корепанов (ВКонтакте)
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Вход на фестиваль свободный. 

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии 29 июля пройдёт многонациональный фестиваль возрождённых деревень «Деревня — душа России» (0+). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии. 

Фестиваль пройдёт в деревне Мувыр, которая начала возрождаться благодаря жителю района Александру Корепанову. Он построил здесь свой дом, а следом за ним подтянулись другие люди. Теперь в Мувыре живут 30 человек. Кто-то работает на ферме, кто-то в поле или на лесопилке. 

На фестивале запланирована развлекательная программа. Пройдёт конкурс рыбаков, выставка сельхозтехники, тест-драйв автомобилей и квадроциклов, экскурсия по Мувыру и многое другое. 

На большой сцене фестиваля с 12:00 до 13:00 выступят «Бабушки из Бураново», удмуртская электро-фолк группа «Post-dukes», а вечером — «ЭКТОНИКА». Также на мероприятии будет работать малая сцена, на которой пройдёт цикл детских игровых программ, конкурс гармонистов, а также фестиваль поющих деревень. 

Вход на фестиваль для всех желающих свободный.

11:14, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
245
0
#Игра\n#Удмуртия\n#фестиваль