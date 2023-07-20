В Удмуртии на фестивале возрождённых деревень выступят «Бабушки из Бураново»

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии 29 июля пройдёт многонациональный фестиваль возрождённых деревень «Деревня — душа России» (0+). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии.

Фестиваль пройдёт в деревне Мувыр, которая начала возрождаться благодаря жителю района Александру Корепанову. Он построил здесь свой дом, а следом за ним подтянулись другие люди. Теперь в Мувыре живут 30 человек. Кто-то работает на ферме, кто-то в поле или на лесопилке.

На фестивале запланирована развлекательная программа. Пройдёт конкурс рыбаков, выставка сельхозтехники, тест-драйв автомобилей и квадроциклов, экскурсия по Мувыру и многое другое.

На большой сцене фестиваля с 12:00 до 13:00 выступят «Бабушки из Бураново», удмуртская электро-фолк группа «Post-dukes», а вечером — «ЭКТОНИКА». Также на мероприятии будет работать малая сцена, на которой пройдёт цикл детских игровых программ, конкурс гармонистов, а также фестиваль поющих деревень.

Вход на фестиваль для всех желающих свободный.