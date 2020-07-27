Театр кукол Удмуртии получил более 8 млн рублей на развитие

Часть средств потратят на новые постановки.

Ижевск. Удмуртия. Театр кукол Удмуртии получил 8,2 млн рублей на развитие. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.

3,4 млн потратят на постановки. Зрителям покажут 4 новых спектакля. На оставшиеся средства – 4,8 млн рублей, планируется закупить световое, звуковое и видеооборудование малого зала, а также переоснастить цеха.

«Обсудили с директором театра И. В. Мальцевым и вопросы проведения Международной театральной лаборатории 24-30 августа в Ижевске», - написал Соловьев.