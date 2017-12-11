Всего на конкурс было заявлено 232 короткометражных и 122 полнометражных проекта.

Санкт-Петербург. Глазовский режиссер Вениамин Тронин стал лауреатом российского конкурса киносценариев. Итоги конкурса подвели на церемонии закрытия кинофестиваля «Начало» на киностудии «Ленфильм».

Всего на конкурс было заявлено 232 короткометражных и 122 полнометражных проекта. В финал вышли по 10 проектов в каждой из категорий.

Как сообщил сам режиссер на своей странице в соцсети ВКонтакте, его проект «Дирижабля» занял второе место в категории «Полнометражное игровое кино».