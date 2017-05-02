Площадка с живой музыкой появится в Летнем саду Ижевска

Любительские коллективы будут выступать там по пятницам и субботам.

Ижевск. Удмуртия. В Летнем саду Ижевска появится площадка с живой музыкой. По пятницам и субботам там будут выступать любительские коллективы столицы Удмуртии, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

«Мы с руководством города договорились о том, что вот эта площадка (в Летнем саду – прим.ред.) в пятницу и субботу будет отдана нашим молодым людям. У нас очень много эстрадных любительских коллективов, и эта площадка будет предоставлена им», - сказал Соловьев во время открытия Летнего сада в Ижевске после зимы.

По его словам, сейчас идут переговоры, чтобы создать подобную площадку с развлекательной программой на территории парка Кирова.