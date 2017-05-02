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      Площадка с живой музыкой появится в Летнем саду Ижевска

      08:00, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      275
      0
      #Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#музыканты\n#Летний сад
      Фото: ИА Сусанин
      275
      0

      Любительские коллективы будут выступать там по пятницам и субботам.

      Ижевск. Удмуртия. В Летнем саду Ижевска появится площадка с живой музыкой. По пятницам и субботам там будут выступать любительские коллективы столицы Удмуртии, сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

      «Мы с руководством города договорились о том, что вот эта площадка (в Летнем саду – прим.ред.) в пятницу и субботу будет отдана нашим молодым людям. У нас очень много эстрадных любительских коллективов,  и эта площадка будет предоставлена им», - сказал Соловьев во время открытия Летнего сада в Ижевске после зимы.

      По его словам, сейчас идут переговоры, чтобы создать подобную площадку с развлекательной программой на территории парка Кирова.

      08:00, 02 мая, 2017
      Яна Шамаева
      275
      0
      #Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#музыканты\n#Летний сад
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