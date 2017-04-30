Летний сад открылся в Ижевске после зимы

В парке запустили новое колесо обозрения, часть аттракционов установят позже.

Ижевск. Удмуртия. В Летнем саду Ижевска начался новый сезон. В воскресенье, 30 апреля, в парке Горького открыли новый аттракцион – 50-метровое колесо обозрения. На нем 24 кабины нескольких видов: закрытые (остекленные, с кондиционером и обогревом, круглогодичные), частично открытые (с высотой остекления 1,2 метра) и кабины для экстремалов, в которых гостей парка фиксируют при помощи гидромуфты. Еще один новый аттракцион - «Гусеница» - не готов. Его установят позже.

После долгой зимы жители Ижевска с удовольствием катаются на каруселях, малыши прыгают на батуте, едят сладкую вату.