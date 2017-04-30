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      Летний сад открылся в Ижевске после зимы

      15:40, 30 апреля, 2017
      15:40, 30 апреля, 2017
      380
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      #отдых\n#общество\n#Ижевск\n#фото\n#Летний сад
      Фото: ИА Сусанин
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      В парке запустили новое колесо обозрения, часть аттракционов установят позже.

      Ижевск. Удмуртия. В Летнем саду Ижевска начался новый сезон. В воскресенье, 30 апреля, в парке Горького открыли новый аттракцион – 50-метровое колесо обозрения. На нем 24 кабины нескольких видов: закрытые (остекленные, с кондиционером и обогревом, круглогодичные), частично открытые (с высотой остекления 1,2 метра) и кабины для экстремалов, в которых гостей парка фиксируют при помощи гидромуфты. Еще один новый аттракцион - «Гусеница» - не готов. Его установят позже.

      После долгой зимы жители Ижевска с удовольствием катаются на каруселях, малыши прыгают на батуте, едят сладкую вату.

      15:40, 30 апреля, 2017
      380
      0
      #отдых\n#общество\n#Ижевск\n#фото\n#Летний сад
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