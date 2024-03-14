Композитора Александра Корепанова занесли на Доску почёта Минкультуры Удмуртии

Александр Германович является заслуженным деятелем искусств Удмуртии и лауреатом государственной премии Удмуртии.
Ижевск. Удмуртия. Российского композитора, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, лауреата государственной премии республики Александра Германовича Корепанова занесли на Доску почёта министерства культуры республики. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев в своих соцсетях.
Отцом Александра Корепанова был великий удмуртский композитор Герман Афанасьевич Корепанов. Сын издал более 130 крупных сочинений своего отца: партитуры симфоний, скрипичные пьесы, фортепианные сочинения и другие реликвии.
Среди крупных сочинений Александра Германовича – опера «Мятеж», сделанная совместно с его отцом, балет «Соловей и роза» и концерт для фагота с оркестром, рассказывает Владимир Соловьев.
Напомним, ранее на сайте «Сусанин» вышел материал о музыкальной династии Корепановых.