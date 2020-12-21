891 тонну семян льна экспортировали из Удмуртии с начала года

Они предназначены для промышленной переработки.

Ижевск. Удмуртия. 891 тонну семян льна для промышленной переработки экспортировали из Удмуртии с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

517 тонн семян отправили в Нидерланды, 154 тонны – в Германию, 132 тонны – в Бельгию, еще 88 тонн – в Польшу.

Эксперты проверили продукцию, карантинных организмов не обнаружено.