891 тонну семян льна экспортировали из Удмуртии с начала года

Они предназначены для промышленной переработки.
Ижевск. Удмуртия. 891 тонну семян льна для промышленной переработки экспортировали из Удмуртии с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.
517 тонн семян отправили в Нидерланды, 154 тонны – в Германию, 132 тонны – в Бельгию, еще 88 тонн – в Польшу.
Эксперты проверили продукцию, карантинных организмов не обнаружено.
Напомним, предприятия АПК Удмуртии в этом году планировали выйти на объем экспорта в 5 млн долларов. В 2019 году объем экспорта составил 2,7 млн долларов.