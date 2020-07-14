Объем экспорта сельхозпродукции Удмуртии в этом году составит 5 млн долларов

Это почти в два раза больше показателя 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Предприятия АПК Удмуртии в этом году планируют выйти на объем экспорта в 5 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. По словам главы ведомства Ольги Абрамовой, в 2019 году объем экспорта составил 2,7 млн долларов.

На сегодняшний день в регионе есть 6-7 действующих экспортеров сельхозпродукции и 9 – потенциальных.

Благодаря активной позиции экспортно-ориентированных агропроизводителей республика с начала 2020 года увеличила поставки за рубеж сельхозпродукции и продовольствия на 32%. По состоянию на 10 июня они достигли 1,85 млн долларов.

Агропродукцию из Удмуртии отправляют в Китай, Монголию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Армению, Молдавию, Польшу и Нидерланды. Основные экспортные позиции республики – молочные продукты, мясо свинины, мучные и кондитерские изделия, семена льна-долгунца и других масличных культур, картофель и сушеные овощи.

«Самая большая сложность в выходе на зарубежные рынки – это неготовность производственных площадок к тому, чтобы быть аттестованными», - отметила Ольга Абрамова.

Предприятия Удмуртии готовы поставлять на зарубежные рынки рапсовое масло, котонизированное льноволокно, сыры, живую птицу, генетический материал. По словам Ольги Абрамовой, в 2020 году появились новые возможности оказать господдержку – выделить грант на организацию экспортного производства. Кроме того, будут выдаваться субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приведением в нормативное состояние площадей.

«Каждый должен понять: вы не одни со своими проблемами. Мы готовы сопровождать ваши шаги. Только вы не стесняйтесь нам говорить о своих трудностях», - обратилась к экспортерам Ольга Абрамова.