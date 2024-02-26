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Американец подслушал разговор жены и заработал более 1,7 миллиона долларов

10:09, 26 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Американец подслушал разговор жены и заработал более 1,7 миллиона долларов
10:09, 26 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
124
0
#США\n#бизнес\n#телефон\n#переговоры\n#биржа\n#акции и облигации\n#богатство\n#деньги\n#расследование\n#развод
Фото: pxhere.com
124
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Но счастья эти деньги ему не принесли.

Хьюстон. США. Подслушав рабочий разговор супруги, житель штата Техас заработал на бирже 1,76 млн долларов. Однако шальные деньги не принесли ему счастья, пишет «Российская газета» со ссылкой на Business Insider.

Американца с тонким слухом зовут Тайлер Лаудон. Его жена занимала в BP должность менеджера по поглощениям и слияниям. В феврале 2023 года оба супруга работали на дому. Мужчина подслушал телефонные разговоры супруги и узнал о готовящейся покупке компании TravelCenters of America нефтегазовой корпорацией BP за 1,3 млрд долларов.

Тогда Лаудон тайком от жены купил более 45 тыс. акций TravelCenters of America. После ее продажи курс акций взлетел почти на 71%. Продав свой пакет, американец выручил 1,76 млн долларов.  

Однако столь быстрое обогащение семьи одной из сотрудниц привлекло внимание руководства BP, в компании началось внутреннее расследование. Мужчина признался, откуда он узнал о предстоящем поглощении TravelCenters of America. Его супругу уволили, после чего она подала на развод.

Неудавшегося биржевого дельца могут оштрафовать, а также лишить права занимать определенные должности.

10:09, 26 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
124
0
#США\n#бизнес\n#телефон\n#переговоры\n#биржа\n#акции и облигации\n#богатство\n#деньги\n#расследование\n#развод