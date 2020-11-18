Им разрешили открыться с 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Кинотеатры Удмуртии готовы начать показы в ближайшие дни. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали представители организаций.



По словам замдиректора киноцентра «Россия» Лилианы Наумовой, они попытаются открыться уже в среду, 18 ноября. Сейчас кинотеатр готов показывать фильм «Довод». Сотрудники прорабатывают репертуар и планируют заказывать новые фильмы.



Как отметила управляющая кинотеатра «Империя грез» Надежда Шевчук, вопрос об открытии будет прорабатываться в среду, 18 ноября. Они надеются, что смогут пригласить зрителей уже в четверг, 19 ноября.



Напомним, что с 17 ноября в Удмуртии решили открыть театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры. Заведения должны будут соблюдать некоторые ограничения. Это социальная дистанция посетителей и работа только с 08:00 до 23:00. Также зрителям нельзя выходить на сцену к артистам: дарить цветы, подарки, а артистам спускаться в зрительный зал. Отметим, что кинотеатры были закрыты с марта.