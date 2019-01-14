Север Удмуртии хочет попасть в федеральную программу по развитию туризма

Сейчас идет работа над потенциальными проектами и поисками инвесторов.

Глазов. Удмуртия. Северные районы Удмуртии хотят стать участниками Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019−2025 годы)». Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Сейчас «северный куст» работает над развитием потенциальных проектов, в частности, ищет инвесторов. Планируется, что основными туристическими точками здесь могут стать музей-заповедник «Иднакар», театр «Парафраз», культурно-туристический парк «ДондыДор», деревня Тылыс, туристический маршрут «Сокровища севера Удмуртии», возрожденный лагерь «Звездочка» и база «Снегири», центры ремесел и национально-культурные объединения северных районов, промышленные предприятия и развлекательная инфраструктура города.

Ранее власти Удмуртии уже говорили о том, что в Глазове появится туристический кластер. На реализацию проекта понадобится порядка 140 млн рублей. Экономическую составляющую проекта предложили доработать к февралю 2019 года.

Также напомним, что в 2015 году в Удмуртии был создан туристско-рекреационный кластер «Камский берег». Он базируется в Сарапуле – историко-культурном центре Среднего Прикамья. Здесь сохранилась архитектура уездного города, единственный речной порт в республике и более 200 памятников истории и культуры. В проект привлечено более миллиарда рублей инвестиций.