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Север Удмуртии хочет попасть в федеральную программу по развитию туризма

10:04, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
10:04, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
128
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#туризм\n#бизнес\n#Глазов\n#Удмуртия
Фото: vk.com/dondydor
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Сейчас идет работа над потенциальными проектами и поисками инвесторов.

Глазов. Удмуртия. Северные районы Удмуртии хотят стать участниками Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019−2025 годы)». Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Сейчас «северный куст» работает над развитием потенциальных проектов, в частности, ищет инвесторов. Планируется, что основными туристическими точками здесь могут стать музей-заповедник «Иднакар», театр «Парафраз», культурно-туристический парк «ДондыДор», деревня Тылыс, туристический маршрут «Сокровища севера Удмуртии», возрожденный лагерь «Звездочка» и база «Снегири», центры ремесел и национально-культурные объединения северных районов, промышленные предприятия и развлекательная инфраструктура города.

Ранее власти Удмуртии уже говорили о том, что в Глазове появится туристический кластер. На реализацию проекта понадобится порядка 140 млн рублей. Экономическую составляющую проекта предложили доработать к февралю 2019 года. 

Также напомним, что в 2015 году в Удмуртии был создан туристско-рекреационный кластер «Камский берег». Он базируется в Сарапуле – историко-культурном центре Среднего Прикамья. Здесь сохранилась архитектура уездного города, единственный речной порт в республике и более 200 памятников истории и культуры. В проект привлечено более миллиарда рублей инвестиций.

Чей воршуд будешь?

Вместе с тем, наведя справки об организаторах и гостях фестиваля, мы решили ехать. Историко-культурный парк "ДондыДор" находится в Глазовском районе на берегу Чепцы. Чтобы попасть сюда, необходимо добраться до центра Глазова. Дальше нужно объехать центральную глазовскую Площадь Свободы и выехать на мост через Чепцу.

10:04, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
128
0
#туризм\n#бизнес\n#Глазов\n#Удмуртия

 

 

 


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