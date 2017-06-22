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      760 млн рублей вложили частные инвесторы в развитие туристической инфраструктуры Сарапула

      14:25, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      14:25, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      212
      0
      #туризм\n#благоустройство\n#инвестиции\n#Сарапул\n#финансы и деньги
      Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
      212
      0

      На сегодняшний день реализована первая очередь реконструкции городской набережной.

      Сарапул. Удмуртия. 760 млн рублей вложили частные инвесторы в развитие туристической инфраструктуры Сарапула. По данным пресс-службы администрации города, об этом сообщил глава Сарапула Александр Ессен.

      Он добавил, что на те же цели направили 300 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации».

      На сегодняшний день реализована первая очередь реконструкции городской набережной. На благоустройство было направлено 37,45 млн. рублей. К концу лета планируется завершить объекты на Красной площади города.

      «Набережная города Сарапула – это первый объект туристско-рекреационного кластера «Камский берег», который преобразился благодаря федеральной программе. Кроме того, это заслуга и частных инвесторов. Тех,  кто поверил, что туристическая отрасль города будет развиваться и станет перспективным направлением», - отметил в своей речи Ессен.

      В настоящее время в городе обсуждается возможность создания на прибрежных островах детского парка, СПА-центра и рыбоводческого хозяйства.

      Отметим, что в 2015 году Сарапул посетили 13 тысяч туристов и 30 теплоходов, в 2016 году – более 29 тысяч туристов и 64 теплохода, в 2017 году – планируется принять около 100 теплоходов.

      14:25, 22 июня, 2017
      Ксения Чернова
      212
      0
      #туризм\n#благоустройство\n#инвестиции\n#Сарапул\n#финансы и деньги

       

       

       

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