На сегодняшний день реализована первая очередь реконструкции городской набережной.

Сарапул. Удмуртия. 760 млн рублей вложили частные инвесторы в развитие туристической инфраструктуры Сарапула. По данным пресс-службы администрации города, об этом сообщил глава Сарапула Александр Ессен.

Он добавил, что на те же цели направили 300 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации».

На сегодняшний день реализована первая очередь реконструкции городской набережной. На благоустройство было направлено 37,45 млн. рублей. К концу лета планируется завершить объекты на Красной площади города.

«Набережная города Сарапула – это первый объект туристско-рекреационного кластера «Камский берег», который преобразился благодаря федеральной программе. Кроме того, это заслуга и частных инвесторов. Тех, кто поверил, что туристическая отрасль города будет развиваться и станет перспективным направлением», - отметил в своей речи Ессен.

В настоящее время в городе обсуждается возможность создания на прибрежных островах детского парка, СПА-центра и рыбоводческого хозяйства.

Отметим, что в 2015 году Сарапул посетили 13 тысяч туристов и 30 теплоходов, в 2016 году – более 29 тысяч туристов и 64 теплохода, в 2017 году – планируется принять около 100 теплоходов.