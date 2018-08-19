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Промышленное производство Удмуртии с начала года упало на 7,4%

10:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
411
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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0

При этом в целом по стране этот показатель вырос на 3,1%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года промышленное производство упало на 7,4%. Об этом сообщает Удмуртстат.

По данным на июль 2018 года, объем обрабатывающего производства снизился на 11%. Также спад отмечен по отдельным направлениям: на 41% - прочих транспортных средств и оборудования, на 40% - текстильных изделий, на 32% -готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 19% - одежды.

Производство пищевых продуктов в целом снизилось на 1,4%, при этом кондитерских изделий – на 21%, колбасных изделий – на 7%, молока – на 5%. Вместе с тем, на 21% увеличилось производство мясных полуфабрикатов, на 4% - сыра.

Отметим, что рост производства зафиксирован в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов на 17%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева, кроме мебели - на 6%, напитков - на 5%, резиновых и пластмассовых изделий - на 3,5%.

Добыча нефти и газа снизилась на 2%.

В целом по России отмечен рост производства на 3,1%. В Приволжском федеральном округе лидером стала Республика Мордовия, где зафиксирован рост производства на 12%.

10:00, 19 августа, 2018
Диана Ворончихина
411
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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