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Гендиректор ижевского концерна «Калашников» передал свою долю акций в доверительное управление

12:37, 06 июня, 2018
12:37, 06 июня, 2018
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия
Фото: arms-expo.ru
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Алексей Криворучко при этом остался гендиректором «ТКХ-Инвест».

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор ижевского концерна «Калашников» Алексей Криворучко передал свою долю акций в доверительное управление. Как сообщает Интерфакс, управляющим 50% долей ООО «ТКХ-Инвест» стал гендиректор ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи» Аркадий Привалов.

Алексей Криворучко при этом остался гендиректором «ТКХ-Инвест». Стоит отметить, что этой компании принадлежит 100% «Транскомплектхолдинга», который является основным акционером концерна «Калашников» (75% минус одна акция).

Алексей Криворучко является гендиректором ижевского концерна. 17 мая стало известно, что он может быть назначен заместителем министра обороны России, курирующим закупку вооружений. Занимавший этот пост Юрий Борисов стал вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу вместо Дмитрия Рогозина.

12:37, 06 июня, 2018
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия

 

 

 


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