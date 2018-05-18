Гендиректор ижевского концерна «Калашников» может стать замминистра обороны России

Алексей Криворучко будет отвечать за закупку вооружения для армии.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор ижевского концерна «Калашников» Алексей Криворучко может стать заместителем министра обороны России. Об этом пишет Интерфакс.

По данным издания, Криворучко будет отвечать за закупку вооружения для армии. Указ о его назначении пока не подписан, но «находится на финальной стадии».

«Он будет первым «невоенным» куратором закупок вооружений для армии», - цитирует издание слова источника в оборонно-промышленном комплексе и Минобороны.

Стоит отметить, что в настоящее время за закупку вооружения отвечает Юрий Борисов. Однако на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить его вице-премьером, курирующим ВПК вместо Дмитрия Рогозина.

Алексей Криворучко возглавляет концерн «Калашников» с 2014 года. Он также является крупнейшим акционером предприятия.