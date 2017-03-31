Концерн «Калашников» дал магазинам два месяца на подписание договоров по использованию товарных знаков

Об этом сообщает пресс-служба промышленного предприятия.

Ижевск. Концерн «Калашников» и Федерация военно-тактических игр (ФВТИ) согласовали план условий разрешения споров по использованию товарных знаков. Как сообщает пресс-служба промышленного предприятия, решение приняли на прошедшем по инициативе ФВТИ заседании рабочей группы с участием представителей розничных торговых сетей и страйкбольного сообщества.

В итоге определили комплекс мер, учитывающий интересы всех сторон, участвовавших в переговорах.

Кроме того, с момента публикации лицензионного соглашения вводится мораторий на 2 месяца на любые действия по защите со стороны концерна, во время которого все магазины смогут подписать договоры.

Предприятие в свою очередь отказывается от предъявленных ранее финансовых претензий к представителям торговых сетей за использование принадлежащих предприятию товарных знаков, но оставляет за собой право вновь предъявить их по истечению срока действия моратория.

В ходе встречи акцент сделали на том, что концерн «Калашников» не намерен запрещать использование стайкбольных приводов и других продуктов иностранного производства.

Также утвердили схему лицензирования через розничные магазины. В скором времени будет отлажено лицензирование самих производителей, требующее сначала защиты товарного знака на территории государства производителя.

Концерн «Калашников» будет активно поддерживать игровую индустрию, способствуя популяризации военно-тактических игр. Совместная с ФВТИ кооперация позволит разрабатывать современное оборудование для занятия такими военно-тактическими играми как страйкбол, лазертаг и фаертаг.

В 2017 году концерн намерен выпустить собственный страйкбольный привод, который будет полностью аутентичен боевому оружию по внешнему виду, массе, материалам и эргономике.