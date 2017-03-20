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      650 литров алкоголя забраковали в Удмуртии в 2016 году

      10:11, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      10:11, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      172
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя
      172
      0

      Общая стоимость этого товара составила 153,9 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году забраковали 86 партий алкоголя и пива объемом 65,1 декалитров (примерно 650 литров – прим. ред.). Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, общая стоимость данного товара составила 153,9 тыс. рублей.

      Среди них 16 партий объемом 2,1 декалитров – алкоголь импортного производства. Причиной забраковки стало несоответствие нормативных документов: по маркировке, отсутствию даты выработки, наличие осадка, истекший срок годности и поддельные специальные марки.

      Также в 2016 году приостановили продажу 108 партий табака общим объемом 3830 пачек на сумму 249,6 тыс. рублей. В 2015 году это показатель составил 32 партии.

      10:11, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      172
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя
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