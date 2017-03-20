650 литров алкоголя забраковали в Удмуртии в 2016 году

Общая стоимость этого товара составила 153,9 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году забраковали 86 партий алкоголя и пива объемом 65,1 декалитров (примерно 650 литров – прим. ред.). Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, общая стоимость данного товара составила 153,9 тыс. рублей.

Среди них 16 партий объемом 2,1 декалитров – алкоголь импортного производства. Причиной забраковки стало несоответствие нормативных документов: по маркировке, отсутствию даты выработки, наличие осадка, истекший срок годности и поддельные специальные марки.

Также в 2016 году приостановили продажу 108 партий табака общим объемом 3830 пачек на сумму 249,6 тыс. рублей. В 2015 году это показатель составил 32 партии.