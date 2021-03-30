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Массовой дракой завершился футбольный матч в Москве

12:53, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
Массовой дракой завершился футбольный матч в Москве
12:53, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#спорт\n#спортсмены\n#конфликт\n#драка\n#скандал\n#матч\n#дисквалификация\n#футбол
Фото: pixabay.com
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Потасовка произошла на любительском турнире.

Москва. Футболисты устроили массовую драку во время матча в Москве. Конфликт, переросший в потасовку, произошел на любительском турнире, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Перебранка между игроками случилась на 56-й минуте полуфинала золотого плей-офф любительской Urban League. После обмена словесными оскорблениями Арби Дудаев (команда «На футболе») ударил оппонента из команды FC World Class Александра Антонова. Затем он набросился на тренера и игрока соперников Илью Мадилова, а вратарь команды «На футболе» Радик Клоян ударил голкипера Дмитрия Шевченко.

За участие в потасовке Клоян не сыграет в 5 матчах лиги, а Дудаева дисквалифицировали бессрочно.

12:53, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
64
0
#спорт\n#спортсмены\n#конфликт\n#драка\n#скандал\n#матч\n#дисквалификация\n#футбол