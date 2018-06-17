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Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев пропустит игру из-за травмы

17:04, 17 июня, 2018
17:04, 17 июня, 2018
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#спорт\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: eurosport.ru
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Он не сможет выйти на поле на матче со сборной Египта.

Москва. Россия. Футболист Алан Дзагоев не сможет принять участие во встрече сборных России и Египта 19 июня на Чемпионате мира по футболу из-за полученной травмы. Об этом со ссылкой на пресс-службу команды пишут Известия.

«Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации», - сообщили в сборной.

Решение о дальнейшем участии Дзагоева в ЧМ-2018 будет решаться в зависимости от состояния игрока. Сам он заявил, что надеется сыграть в плей-офф.

«По срокам (восстановления) сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо тебя. Надеюсь, ещё успею сыграть. Дай бог, выйдем в плей-офф, и я, может, смогу сыграть», - сказал он в интервью.

Футболист получил травму мышц задней поверхности бедра 14 июня во время матча – открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счетом 5:0.

17:04, 17 июня, 2018
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#спорт\n#футбол\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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