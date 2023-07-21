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СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

15:19, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова
15:19, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Москва\n#ДНР\n#Донбасс\n#задержание
Фото: vk.com/igor_strelkov_girkin
125
0

На квартире бывшего командира ополчения Донбасса прошел обыск.

Москва. Стало известно о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РБК.

По данным источников портала, сотрудники Следственного комитета побывали на квартире Стрелкова около полудня 21 июля. В доме был произведен обыск, хозяина взяли под стражу.

В 2014 году Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин) несколько месяцев возглавлял отряды народного ополчения Донецкой Народной Республики, оборонял Славянск и Краматорск, но вынужден был покинуть эти города под натиском превосходящих сил ВСУ. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР, с 6 мая – министром обороны республики. В августе был отправлен в отставку и вернулся в Россию.

UPD: позднее стало известно, что Стрелкова задержали по подозрению в экстремизме.

15:19, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Москва\n#ДНР\n#Донбасс\n#задержание