СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

Москва. Стало известно о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РБК.

По данным источников портала, сотрудники Следственного комитета побывали на квартире Стрелкова около полудня 21 июля. В доме был произведен обыск, хозяина взяли под стражу.

В 2014 году Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин) несколько месяцев возглавлял отряды народного ополчения Донецкой Народной Республики, оборонял Славянск и Краматорск, но вынужден был покинуть эти города под натиском превосходящих сил ВСУ. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР, с 6 мая – министром обороны республики. В августе был отправлен в отставку и вернулся в Россию.

UPD: позднее стало известно, что Стрелкова задержали по подозрению в экстремизме.