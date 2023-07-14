Председатель Госдумы России: будем пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим

Москва. Председатель Государственной Думы России предложил обязать государственные и муниципальные органы власти, а также бюджетные учреждения закупать для своих нужд исключительно отечественные автомобили. Как пишет парламентский канал «Дума ТВ», с такой инициативой Вячеслав Володин выступил 11 июля на пленарном заседании в Госдуме и адресовал соответствующее предложение министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все‑таки ориентироваться на отечественный автопром», – высказал предложение Вячеслав Володин.

В своем выступлении он напомнил, что президент России Владимир Путин пользуется лимузином Aurus, который производится в Татарстане.

Как подчеркнул председатель Госдумы, «в нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники».

Вячеслав Володин отметил, что продукция российского автопрома стала значительно выше по качеству, а зарубежные компании, которые сейчас замещают ушедшие из нашей страны автобренды, готовы идти на глубокую локализацию производства в России.

«В итоге автомобиль будет отечественный. Глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер», – сказал он.

Свою инициативу председатель Госдумы готов распространить и на депутатов, чтобы они использовали для служебных поездок российские автомобили. «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Государственной Думы пополнили «Лады» и «Москвичи», — сказал Вячеслав Володин.

Глава Минфина Антон Силуанов высказался за предложение Вячеслава Володина. По словам министра, его сотрудники также готовы отказаться от служебных иномарок и пересесть на машины, произведенные в России.

Председатель нижней палаты российского парламента призвал федеральные министерства, государственные корпорации, региональные власти и органы местного самоуправления обратить деятельное внимание к отечественному автомобилестроению и поддержать те преобразования, которые в нем происходят.

«Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому — будут другие автомобили. А будем не обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим», – подчеркнул Вячеслав Володин.