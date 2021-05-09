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Длинные выходные в мае не станут в России правилом

13:00, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
Длинные выходные в мае не станут в России правилом
13:00, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
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#отдых\n#выходные\n#Минтруд России\n#праздники
Фото: pixabay.com
160
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Причиной дополнительного отдыха между праздниками стала борьба с коронавирусом.

Москва. Обычной практикой длинные выходные в мае не станут. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

На вопрос журналиста, можно ли ожидать следующих длинных выходных в мае 2022 года, глава ведомства ответил отрицательно.

Напомним, объявить нерабочими 4,5, 6 и 7 мая 2021 года распорядился президент России Владимир Путин. Целью такого решения была объявлена борьба с распространением коронавирусной инфекции. Также власти уже предупредили, что, несмотря на дополнительные майские дни отдыха, длинные новогодние выходные сокращать не планируется.

13:00, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
160
0
#отдых\n#выходные\n#Минтруд России\n#праздники