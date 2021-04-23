Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид Долгая дорога в космос Лонгрид

В России дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими

14:35, 23 апреля, 2021
Андрей Поносов
В России дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими
14:35, 23 апреля, 2021
Андрей Поносов
1360
0
#Владимир Путин\n#президент\n#выходные\n#праздники\n#День Победы
Фото: kremlin.ru
1360
0

О продлении выходных объявил Владимир Путин.

Москва. Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Об этом сообщает RT.

Президент России поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими.

Об этом стало известно в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Период с 4 по 7 мая в производственном календаре на 2021 год считался рабочим.

Upd: информация была исправлена. Изначально сообщалось о выходных с 1 по 11 мая.

14:35, 23 апреля, 2021
Андрей Поносов
1360
0
#Владимир Путин\n#президент\n#выходные\n#праздники\n#День Победы