В России дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими

О продлении выходных объявил Владимир Путин.

Москва. Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Об этом сообщает RT.

Президент России поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об объявлении дней между майскими праздниками нерабочими.

Об этом стало известно в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Период с 4 по 7 мая в производственном календаре на 2021 год считался рабочим.

Upd: информация была исправлена. Изначально сообщалось о выходных с 1 по 11 мая.