Дополнительные выходные в мае не должны повлиять на продолжительность зимних каникул.

Москва. Власти России не принимали решений о сокращении январских праздников. Такое заявление сделали в Кремле в связи с объявлением нескольких дней в мае нерабочими.

Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной компенсации дополнительных выходных в мае за счет сокращения праздничных дней в январе.

Песков отметил: «Гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы по рекомендации наших специалистов-эпидемиологов, с которыми согласился президент». В этой связи, подчеркнул пресс-секретарь президента, вряд ли подлежат какой-то компенсации дни, которые объявлены нерабочими в мае.

На вопрос о том, что в некоторых регионах люди в майские выходные выйдут на работу по решению местных властей, Песков ответил, что не располагает такой информацией.

Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора объявил нерабочими дни между 1 и 9 мая. При этом организациям дано право самим решать, будут ли они работать с 4 по 7 мая.