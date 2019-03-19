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Умер режиссер Марлен Хуциев

10:00, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
10:00, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
108
0
#кино\n#Москва\n#артисты\n#гибель человека
Фото: Википедия
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Ему было 93 года.

Москва. В московской больнице скончался советский и российский режиссер и сценарист Марлен Хуциев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Деятель ушел из жизни в возрасте 93 лет, сообщил союз кинематографистов России.

Напомним, в субботу, 16 марта, стало известно, что режиссер находится в реанимации. Госпитализировали Хуциева 29 декабря. Тогда он отказался ехать в больницу без супруги Ирины Соловьевой, поэтому в медучреждение доставили обоих. В начале января 2019 года женщины не стало.

Марлен Хуциев — народный артист СССР, кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. Среди его картин «Застава Ильича», «Июльский дождь», «И всё-таки я верю…». Увидеть актерскую работу Хуциева можно в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Интервенция» и в других работах.

10:00, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
108
0
#кино\n#Москва\n#артисты\n#гибель человека

 

 

 


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