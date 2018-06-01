play
pause
  • $ 62.59 ↓
  • € 72.52 ↓

В Приморье от «любителей дикой природы» спасли гималайского медвежонка

12:02, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
12:02, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
224
0
#животные\n#природа\n#Владивосток\n#Приморье\n#спасение\n#медведи
Фото: МРОО Центр Тигр
224
0

После осмотра ветеринары обнаружили, что у медвежонка порвано ухо и недостаточно набран вес.

Владивосток. В Приморье от «любителей дикой природы» спасли гималайского медвежонка. Как сообщили в центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр», четырёхмесячную малышку нашли на одной из дач в поселке Преображение.  

(null)

«Её отобрали отважные жительницы поселка у неизвестных «любителей» природы, которые его содержали на даче. <…> Хочется отметить отвагу этих чудесных жительниц, которые с боем отвоевали медвежонка, оказали ему первую помощь и соблюли все наши рекомендации по содержанию до момента пока мы вместе с сотрудниками Департамента охотничьего надзора не забрали его к себе», - говорится в сообщении центра в Фейсбуке.  

МРОО "Центр "Тигр" / TRNGO "Center "Tiger"

К сожалению, каким образом маленькая хищница оказалась на даче и что произошло с ее мамой, неизвестно. Пока она будет находиться под наблюдением специалистов, и в будущем, возможно, вернется в дикую природу.  

(null)

На данный момент малышке оказывают необходимую помощь. После осмотра ветеринары обнаружили, что у медвежонка порвано ухо и недостаточно набран вес. Маленькая хищница весит всего 4 кг, когда по норме должна весить 6-7.  

Кроме того, помимо спасенной малышки в «Тигре» находится еще один гималайский медвежонок. Специалисты центра забрали малыша у сотрудников охотнадзора, которым хищника подкинули завернутым в кулек из одеял.

12:02, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
224
0
#животные\n#природа\n#Владивосток\n#Приморье\n#спасение\n#медведи

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
40056

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

15735
17:15, 28 мая, 2018

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15548
15:16, 27 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11451
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11406
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2514

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2406
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2237
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2184
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2179
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2321

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2166
10:59, 26 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2050
17:38, 26 мая, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1743
12:24, 29 мая, 2018

Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу

1001
16:10, 25 мая, 2018

Мультимедиа

Установление рекорда России «100 оружейников» в Ижевске

Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

31 мая, 2018

Удмуртия в минуту: реконструкция Центральной площади и акция Первого канала

31 мая, 2018