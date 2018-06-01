После осмотра ветеринары обнаружили, что у медвежонка порвано ухо и недостаточно набран вес.

Владивосток. В Приморье от «любителей дикой природы» спасли гималайского медвежонка. Как сообщили в центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр», четырёхмесячную малышку нашли на одной из дач в поселке Преображение.

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«Её отобрали отважные жительницы поселка у неизвестных «любителей» природы, которые его содержали на даче. <…> Хочется отметить отвагу этих чудесных жительниц, которые с боем отвоевали медвежонка, оказали ему первую помощь и соблюли все наши рекомендации по содержанию до момента пока мы вместе с сотрудниками Департамента охотничьего надзора не забрали его к себе», - говорится в сообщении центра в Фейсбуке.

МРОО "Центр "Тигр" / TRNGO "Center "Tiger"

К сожалению, каким образом маленькая хищница оказалась на даче и что произошло с ее мамой, неизвестно. Пока она будет находиться под наблюдением специалистов, и в будущем, возможно, вернется в дикую природу.

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На данный момент малышке оказывают необходимую помощь. После осмотра ветеринары обнаружили, что у медвежонка порвано ухо и недостаточно набран вес. Маленькая хищница весит всего 4 кг, когда по норме должна весить 6-7.

Кроме того, помимо спасенной малышки в «Тигре» находится еще один гималайский медвежонок. Специалисты центра забрали малыша у сотрудников охотнадзора, которым хищника подкинули завернутым в кулек из одеял.