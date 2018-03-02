В Приморье подкинутый на порог охотнадзора медвежонок сделал первые шаги

Он осматривает сконструированную для него берлогу.

Владивосток. В Приморье подкинутый на порог охотнадзора гималайский медвежонок сделал первые шаги. Как сообщили в центре реабилитации редких животных «Тигр», малыш осматривает сконструированную для него берлогу.

По словам специалистов, их подопечный активно обнюхивает стенки домика и подстилку, а затем ложится спать. При этом они подчеркивают, что медвежонок полностью здоров и очень хорошо питается.

Пока его кормят молочной смесью каждые 4 часа. Кроме того, он прибавил в весе на целых 500 грамм. Сотрудники центра надеются, что в будущем он сможет вернуться в живую природу.

Напомним, кулек с гималайским медвежонком сотрудники приморского охотнадзора обнаружили в конце февраля. Маленький хищник лежал у входа в здание, завернутый в одеяла.